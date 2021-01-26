Скот гибнет в глубоких ямах на полях в Туркестанской области

Лошади и коровы попадают в огромные траншеи, вырытые на полях Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

Жители села Монтайтас винят аграриев. Сельчане считают, что те специально делают рвы, чтобы скот не топтал посевы, передает КТК.

Происходит это круглогодично и носит массовый характер. Животные падают, не могут выбраться, а зимой замерзают заживо и неизвестно сколько трупов сейчас скрыто под снегом. Местные уверяют, что больше 100 голов.

Даже если животных удается спасти, хозяева все равно несут потери - коровы и лошади получают серьезные травмы. Местные власти признают, что рвы вокруг полей нарушают земельное законодательство, но в остальном они бессильны.

Мы ежегодно подаем список тех крестьянских хозяйств, которые выкопали траншеи и нарушают земельное законодательство, в уполномоченные органы. В прошлом году был мораторий на проверки. В этом году снова список направим. Сам сельский акимат ограничен в полномочиях. аким сельского округа Монтайтас Токберген Баекен