Сенат США выбрал нового госсекретаря

Сенат Соединенных Штатов Америки 26 января официально утвердил Энтони Блинкена на должность государственного секретаря США, сообщает zakon.kz.

За такое решение проголосовали 78 сенаторов, против – 22, передает ТАСС.

В ближайшее время 58-летний Блинкен примет присягу.

С 2009 по 2013 год был советником Джо Байдена по национальной безопасности во время его вице-президентства при Бараке Обаме. Впоследствии он стал заместителем советника президента по нацбезопасности, а позже — заместителем госсекретаря. В 2017 году он ушел в политический консалтинг, а позже стал ключевым советником по внешней политике в команде кандидата в президенты Джо Байдена.