Украина, Навальный, хакеры и награда за солдат США – о чем Байден говорил с Путиным

Президент США Джо Байден обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление стратегического договора СНВ-3 и проблемы в отношениях двух стран, сообщает zakon.kz.

РИА Новости цитирует пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Он позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-III на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твердую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии. А также чтобы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности

Россия в прошлом многократно опровергала обвинения США по всем перечисленным пунктам.

В Кремле отмечают, что беседа Владимира Путина и Джозефа Байдена носила деловой и откровенный характер. Лидеры договорились о поддержании контактов.

Владимир Путин в разговоре обратил внимание на то, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам обеих стран. Это важно для поддержания безопасности и стабильности в мире.

В Белом доме, в свою очередь, сообщили, что звонок состоялся по инициативе Байдена. Он позвонил Путину во второй половине дня.