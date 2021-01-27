Тенге продолжает слабеть

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 422,16 тенге (+0,09), передает zakon.kz.

При этом евро подорожал существеннее.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 421,5-423 тенге, евро – 514-517 тенге, рос. рубль - 5,60-5,67 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 27 января после снижения с начала недели.

Так, мартовские фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,49%, составив $52,87 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли на 0,45% — до $55,89 за баррель.