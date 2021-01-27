Глава МВД рассказал о схемах с авто-двойниками

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал о мошеннических схемах с автомобилями, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос так называемых автомобилей-двойников подняла на пленарном заседании депутат Мажилиса Гульнара Бижанова. Она спросила министра внутренних дел о том, какие меры предпринимают в Казахстане для пресечения данной преступной группы.

Преступным путем перебиваются VIN-коды совершенно новых машин и ставятся на украденные машины такого же цвета, той же марки. В дальнейшем эти автомобили благополучно реализуются на рынке, в том числе на евразийском рынке. В итоге страдают интересы и нарушаются имущественные права законных владельцев автотранспорта. Они могут даже не подозревать, что за рубежом колесит такая же машина с такими же номерами, - сказала мажилисвумен.

Отвечая на вопрос, глава МВД отметил, что такую схему с "двойниками" используют практически во всех странах, не только в Казахстане.

Суть перебивки VIN-кода в чем? Выбирается такая машина в другом государстве, одного цвета, той же марки, объема двигателя. Эта мошенническая схема распространена и у нас в СНГ, - рассказал Ерлан Тургумбаев.

Он уточнил, что сейчас базы данных интегрировали, соответственно, ни одно автотранспортное средство, въезжающее на территорию Казахстана, не сможет уйти вне ведома правоохранительных органов.

Только таможенные органы регистрируют авто. Если оно числится в угоне, если VIN-код числится по базе данных угнанных машин, мы сразу видим. То есть машина уже не растаможенная, на нее будет наложен арест, дальше будут процедуры установления того, как она въехала на территорию Казахстана, - пояснил министр.

По его словам, бывают случаи, когда угнанные автомобили с поддельными VIN-кодами умудряются регистрировать в Казахстане.

Первое, что мы делаем - проводим экспертизу, нужно подтвердить подлинный ли это номер или перебитый. Если номер перебитый, то мы это автотранспортное средство возвращаем в ту страну, откуда она была угнана. Если же это подлинный номер, она остается у того владельца, у которого она есть. То есть здесь мы защищаем права наших граждан, - заключил он.

27 января депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата. Оно защитит права граждан и облегчит возврат похищенных автомобилей.

Тамила Языкова, Нур-Султан