Нигматулин о новом законопроекте: Появляются действенные механизмы противодействия автоугонам

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин призвал шире использовать возможности современных цифровых технологий для борьбы с хищениями автотранспортных средств, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса в ходе рассмотрения законопроекта о ратификации изменений в Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата проблема получила всестороннее обсуждение.

Депутаты подняли в целом вопросы межгосударственных механизмов, а также мер для пресечения преступных схем.

Согласно данным МВД, за последние 15 лет в Казахстане было угнано 40 303 автомашины, из которых найдено и возвращено владельцам 26 079, не найденными остаются 14 224. Из найденных, в странаг СНГ обнаружено всего лишь 223 автомашины, а возвращено в Казахстан – 66.

По словам Спикера Мажилиса, необходимо навести порядок с утечкой персональных данных на автомобили, находящихся в системе МВД.

При этом Нурлан Нигматулин отметил, что после ратификации рассматриваемого законопроекта казахстанская полиция получит все инструменты для того, чтобы совместно с коллегами из других стран СНГ навести порядок в этих вопросах.

Конечно, работать с данными, осуществлять обмен ими должны законопослушные сотрудники, которые, что называется, «не сольют» такую информацию преступникам. Сегодня в сельском хозяйстве на крупный рогатый скот чипы ставят. В результате, скотокрадство сильно уменьшилось. А у нас автомобили исчезают… Не иголка же в стоге сена, - сказал Спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты также подняли вопрос, почему согласно поправкам на нашу страну не распространяется обязанность формирования и поддержания интегрированной информационной базы данных сведениями об автомобилях, пересекающих нашу госграницу.

Согласившись с невозможностью из-за огромного потока машин сверки VIN-кода каждого транспортного средства при пересечении госграницы, Председатель Мажилиса высказался за использование в этой работе современных технических средств.

У МВД есть такой инструмент, как ориентировки. Занесите их в информационную базу на погранпереходах, поставьте там видеокамеры с высоким техническим разрешением. (Сегодня такие стоят на въезде в Нур-Султан и Алматы, в крупные областные центры). И система, распознав по номеру, дает сигнал: такой-то автомобиль, пересекающий границу, находится в ориентировке. Как только подается сигнал, сразу закрывается шлагбаум. Выделяйте этот автомобиль из общего потока на площадку для необходимых проверок. Такая процедура подробной проверки займет не больше 10 минут, - сказал Нурлан Нигматулин.

Отметив, что такая система эффективно применяется в МВД, Спикер Мажилиса предложил ее использовать и в Погранслужбе.

Кстати, вот практическая реализация программы цифровизации. XXI век. Тогда и оговорок этих не нужно будет, - резюмировал Нурлан Нигматулин.