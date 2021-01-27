В Казахстане падение экономики меньше, чем в других странах - мажилисмен

Председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Альберт Рау, говоря о поручениях, данных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании Правительства, акцентировал внимание, что это должно стать приоритетом работы, сообщает zakon.kz.

Конечно, 2020 год был беспрецедентным в плане испытаний. Это и падение цен на нефть, и объемов ее добычи, и многое другое. Тем не менее, надо отдать должное, что в Казахстане падение меньше, чем в других странах, в том числе и развитых. Это произошло, прежде всего, благодаря мерам государственной поддержки, - считает Альберт Рау.

При этом, по словам мажилисмена, драйвером выступало строительство дорог, строительство жилья, поддержка МСБ. В то же время Альберт Рау подчеркнул, что уровень казахстанского содержания, на что обратил особое внимание Глава государства, не достаточен.

К примеру, в дорожном строительстве, где мы могли бы довести казахстанское содержание до 97%, и то у нас это на уровне 83%. А это все недополученные объемы производства отечественных предприятий, рабочие места. Президент не первый раз дает такое поручение. И это должно стать приоритетом, - сказал депутат Мажилиса.

Среди важных направлений, обозначенных Главой государства, Альберт Рау назвал также поддержку отечественного бизнеса, оптимизацию бюджетных расходов, отдачу от банковского сектора.

Мы, конечно, полностью поддерживаем соответствующие поручения Президента страны, - подчеркнул парламентарий.

Говоря о новой экономической модели, Альберт Рау отметил важность продолжения работы по глубокой переработке отечественного минерального сырья.

По отдельным отраслям цепочки уже развиты. К примеру, мы можем получить большую отдачу от нефтехимии, чем просто ГСМ. Над развитием цепочек необходимо и дальше работать. И этому будет способствовать разработанный по поручению Президента законопроект "О промышленной политике", к работе над которым мы уже приступили, - резюмировал депутат Мажилиса.