О мерах борьбы со злоупотреблениями по избежанию двойного налогообложения

Применение льгот по соглашениям об избежании двойного налогообложения многие годы казалось сугубо формальной процедурой: показал документ подтверждающий налоговое резидентство (в миру – "сертификат резидентства"), заполнил нужные формы и вуаля… С 2021 года ситуация меняется, помимо соблюдения формальных критериев нужно показать, что налоговая экономия не является одной из основных целей сделки или структуры. Ссылки на английское право или инвестиционную привлекательность будет недостаточно, ОЭСР выработала целую систему примеров и поэтапного анализа, о которых к сожалению знают далеко не все.

Помимо этого, расположенные в ЕС компании и консультанты должны раскрывать определенные консультации и транзакции, созданы и функционируют реестры конечных бенефициаров, все это требует переоценки и зачастую изменения.

Что же делать в этой ситуации казахстанским группам и компаниям? Поговорим об этом на вебинаре.

3 февраля в 15:00 часов (время г.Нур-Султан) приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА по теме: Многосторонняя Конвенция БЕПС (MLI) 2021 - начало применения теста основной цели.

Ведущие:

- Рустам Вахитов, LL.M. Международное налогообложение, Партнер компании "Кроу Экспертиза"

- Айдар Масатбаев, Дипломированный налоговый эксперт LLM

Юридический консультант "Палата профессиональных юридических консультантов"

Член ОО "Палата налоговых консультантов"

управляющий партнер www.salyqtez.kz

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

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