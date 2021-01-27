ВОЗ высказалась об обязательной вакцинации олимпийцев в Токио

Эксперт по управлению рисками Всемирной организации здравоохранения выразил сомнения в том, что олимпийским атлетам следует предоставить приоритет в получении вакцины от коронавируса в преддверии токийских Игр, передает zakon.kz со ссылкой на Деловой Казахстан.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на пресс-конференции в понедельник ответил на вопрос о том, следует ли вакцинировать атлетов в приоритетном порядке.

Райан сказал, что вакцин недостаточно даже для тех, кто находится в группах самого высокого риска. По его словам, в условиях коронавирусного кризиса в первую очередь вакцину должны получить медработники на переднем крае, пожилые люди, а также наиболее уязвимые лица.

При этом Райан заявил, что окончательное решение в отношении мер управления рисками для Олимпиады, а также о проведении самих Игр будет приниматься Международным олимпийским комитетом и японскими властями.в