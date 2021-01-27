Как снять с учета проданный по доверенности автомобиль

Среди казахстанцев достаточно популярна продажа авто по доверенности. Однако такая "продажа" право собственности оставляет за бывшим владельцем и ему придется выплачивать налоги за чужой автомобиль, если новый владелец не перерегистрирует автомобиль и перестанет платить за него налоги. Как избавиться от налога за проданную машину и снять ее с регистрации, рассказала адвокат Шолпан Исмаилова, передает zakon.kz.

Из-за продажи по доверенности люди могут столкнуться с проблемой начисления налога, выписки штрафов и других трудностей. При этом автомобиль не принадлежит им уже много лет. Иногда такое проданное "по доверенности" авто вовсе пропадает, но продолжает числиться за тем, кто когда-то оформил его на себя и продал по доверенности. Или за тем, кто продал свой автомобиль на авторазбор по запчастям. В результате на их имя все еще начисляются налоги. Шолпан Исмаилова.

В таких случаях необходимо снять автомобиль с регистрации для его утилизации.

При отсутствии государственного регистрационного номерного знака или свидетельства регистрации транспортного средства, снятие с учета автомашины, местонахождение которой неизвестно, производится на основании заключения, вынесенного уполномоченным органом в области безопасности дорожного движения, с изложением информации, дающей основание полагать, что этот транспорт не эксплуатировался в течение последних трех лет. То есть нужно доказать, что машина уже давно не используется никем и подлежит утилизации, - отметила юрист.

Чтобы списать давно проданный автомобиль, нужно предоставить:

удостоверение личности;

справку об оплате налога на транспорт, или об освобождении от уплаты налога;

номера от машины и техпаспорт (свидетельство регистрации транспортного средства), если они в наличии.

Следует обратить особое внимание на то, что для утилизации машины нужно представить квитанцию об оплате налога или освобождение от него. Собранные документы следует предоставить в канцелярию местного Управления административной полиции Дорожной полиции. Туда же нужно обратиться за консультацией, - пояснила адвокат.

После этого нужно предоставить полученное заключение и указанные документы в спецотделы Департамента “Центра обслуживания населения” филиала НАО “Государственная корпорация “Правительство для граждан” – в СпецЦОН. Там автомобиль будет снят с учета.