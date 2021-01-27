Бекшин объяснил попадание Алматы в "красную зону"

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, почему мегаполис попал в "красную зону" по заболеваемости коронавирусом, передает zakon.kz.

Касательно перехода Алматы в красную зону разъясняем, что эпидемиологический процесс инфекционных заболеваний имеет волнообразное течение (чередование подъемов и спадов), в том числе COVID-19. С начала эпидемии COVID-19 в г. Алматы в марте – апреле месяцах началась первая волна (82 и 969 случаев), достигнув пика в июле месяце, когда было зарегистрировано более 6 тыс. случаев, с последующим спадом в сентябре месяце до 165 случаев. С октября месяца (366 случаев) начался подъем заболеваемости (вторая волна), продолжающаяся и в настоящее время. С 8 декабря Алматы находился в желтой зоне, приграничной с зеленой, в результате кратковременно переходил в зеленую зону. Но с 31 декабря начался резкий рост заболеваемости, когда было зарегистрировано 110 случаев и увеличилось 24 января до 132 случаев в день, когда мы находились на границе желтой и красной зон, а с 25 января перешли в красную зону, - сказал Бекшин.

Эпидемиологическими расследованиями случаев КВИ установлено заражение в общественных местах 40% заболевших и в общественном транспорте 20% заболевших, а также в семьях - 28% заболевших членов семьи. Отмечается, по словам главного санврача, увеличение заражений в семейных мероприятиях (тои, дни рождения и другие) за последние 3 недели, а также заражения связаны с посещением кинотеатров и театров.

Высокая заболеваемость КВИ регистрируется среди граждан 20 – 39 лет на уровне 35%, среди 40 – 59 лет на уровне 27 - 28%, что коррелирует с посещением объектов торговли (ТРЦ, ТД, рынки) и общепита, пользованием общественным транспортом, - заявил Бекшин.