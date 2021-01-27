Эмоциональную оценку маскам и вакцинации дал Бекшин

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин эмоционально высказался о пользе масок и вакцинации, передает zakon.kz.

Он заявил, что в Алматы до сих пор нет гриппа.

Уже через несколько дней наступит 1 февраля, а в Алматы не зарегистрировано ни одного случая гриппа. Это как раз говорит об эффективности вакцинации. Осенью мы почти в три раза провели вакцинирование уязвимой группы населения. Раньше в середине января мы имели грипп, сейчас конец января - ни одного случая. Вот вам результат вакцинации! Начиная с прошлого года по сегодняшний день, зарегистрирован всего один случай менингококковой инфекции. Не это ли результат? - вопрошает Бекшин.

Он вспомнил, как 3 года назад была паника и летальные случаи из-за менингита. Но теперь, благодаря борьбе с коронавирусом и противоэпидемическим мероприятиям другие вирусы остановлены.

Все это благодаря всем противоэпидемическим мероприятиям, в том числе и маскам. Туберкулез, краснуха, корь снизилась. Недавно регистрировали сотни случаев кори, дети лежали в реанимации. Вот вам объективный результат, остальное фейки и непроверенные данные интернета, - отрезал Жандарбек Бекшин.