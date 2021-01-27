Вынесен приговор жителю Аксу за неоднократное изнасилование школьников

Суд с участием присяжных приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Аксу 1968 года рождения за неоднократное изнасилование школьников, сообщает zakon.kz.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Павлодарской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилования малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконного хранения оружия, наркотических средств (ст.120 ч.3 п.2, ст.120 ч.4, ст.121 ч.3-1 п.1, ст.120 ч.3-1 п.1, ст.296 ч.2,3, ст.287 ч.3 УК). судья Кадырбек Сатабаев

По его словам, осужденный в период с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно совершил изнасилование малолетней, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних. В ходе обыска у Ж. в гараже обнаружен обрез огнестрельного оружия, по месту жительства - наркотики.

Единогласным вердиктом присяжных заседателей принято решение о виновности Ж. по всем эпизодам предъявленного обвинения и назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. судья Кадырбек Сатабаев

Суд проходил в закрытом режиме.