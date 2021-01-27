Корова провалилась в выгребную яму туалета в Семее

Спасатели Семея помогли корове выйти из ямы, сообщает zakon.kz.

На окраине города, рядом с воинской частью, по полигону гуляла корова и провалилась в выгребную яму туалета. Около суток животное провело в "ловушке". Ее заметили военные и позвонили спасателям. Прибывшие на место сотрудники оперативно-спасательного отряда Семея с помощью специальных инструментов подняли туалет с одного края, поставили его на деревянные подпорки, а затем при помощи веревки стали тянуть "буренку". В том месте, где был поднят туалет, яма была более пологой, поэтому корова без сопротивлений вышла из нее. Хозяина рядом не было, спасатели просто отпустили животное, которое направилось в сторону дома. пресс-служба ДЧС ВКО

Ведомство просит граждан, имеющих животных, не оставлять своих "кормильцев" без присмотра, пасти их на специальных выпасах.

Фото: ДЧС ВКО