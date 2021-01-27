Назначен новый вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

Серик Кожаниязов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожаниязов Серик Салаватович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов, - говорится в сообщении.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.

В 1989 году окончил Кузбасский политехнический институт, в 2002 г. - Евразийский национальный университет им. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в частном секторе.

В 1999-2000 гг. - директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка.

В 2001-2005 гг. - заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

В 2005-2007 гг. - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

В 2007-2008 гг. - аким города Кызылорды.

В 2008-2014 гг. трудился на разных должностях в Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2014-2019 гг. - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе "Байконур".

С 2019 г. по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.