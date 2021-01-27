Назначен новый вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК

Серик Кожаниязов назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожаниязов Серик Салаватович назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов, - говорится в сообщении.
Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.
В 1989 году окончил Кузбасский политехнический институт, в 2002 г. - Евразийский национальный университет им. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.
В разные годы работал в частном секторе.
В 1999-2000 гг. - директор Центра по привлечению инвестиций и развитию фондового рынка.
В 2001-2005 гг. - заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.
В 2005-2007 гг. - директор департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.
В 2007-2008 гг. - аким города Кызылорды.
В 2008-2014 гг. трудился на разных должностях в Канцелярии Премьер-Министра РК.
В 2014-2019 гг. - заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе "Байконур".
С 2019 г. по настоящее время работал государственным инспектором Администрации Президента РК.
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