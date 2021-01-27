Жительница СКО по настоянию интернет-мошенников оформила кредит и сразу лишилась всей суммы

Жительница СКО по настоянию интернет-мошенников оформила внеплановый кредит и сразу лишилась всей суммы, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции СКО, оформить внеплановый кредит и в тот же день лишиться всей суммы займа довелось жительнице СКО в результате криминальной комбинации интернет-мошенников. Аферисты в течение четырех часов вели телефонные переговоры с женщиной, пока не завладели 200 тысячами тенге.

На смартфон женщине позвонил неизвестный, представился специалистом банка и сообщил, что "в реестре зафиксирована попытка перевода денежных средств". Звонивший знал данные женщины и вел диалог очень грамотно: обращался исключительно по имени и отчеству, оперировал банковскими терминами, говорил уверенно и доброжелательно. По словам "специалиста", она должна дооформить кредит, взятый якобы мошенниками и впоследствии сумма аннулируется и деньги останутся на карте. Женщина выполнила все инструкции: взяла кредит на 200 тысяч тенге и переправила их на счет. Но уже вскоре поняла, что стала жертвой интернет-мошенников и обратилась в полицию. ДП СКО

Отмечается, что в настоящее время по данному факту сотрудники криминальной полиции проводят оперативно-профилактические мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.

С начала года на уловки интернет-мошенников попалось более 20 петропавловцев. 7 фактов онлайн-афер были связаны с банковскими переводами. В прошлом году в областном центре со счетов горожан мошенники перевели деньги в 97 случаях, - добавили в пресс-службе.