Киев продаст "Украину"

Правительство Украины утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер "Украина", заявил вице-премьер Олег Уруский, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он назвал корабль знаменем, переходящим от одного кабмина к другому. Вице-премьер подчеркнул, что "Украину" невозможно ввести в состав флота.

Более того, этот крейсер мешает заводу, занимая место, - признал Уруский.

По его словам, с корабля снимут вооружение, после чего его попытаются продать, а если это не получится, то утилизируют.

Строительство крейсера проекта 1164 "Атлант" под названием "Адмирал флота Советского Союза Лобов" началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75%-ной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины. В Киеве решили его переименовать.

В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки закончить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.