Трактор снес ворота дома на опасном перекрестке в Житикаре, сообщает zakon.kz.

В паблике zhitikaraproblem в Instagram опубликовала видео жительницы Житикары, которая жалуется на опасный участок возле дома, куда с трассы залетают машины, которые сносят заборы, блоки.

Крик души уже. Живу я по ул. Асамбаева, 8/2. С этой трассы ежегодно 155 раз в год залетают обычно машины, снесли недавно блоки, снесли забор, знаки. Вот здесь у нас забор постоянно люди меняют. Так ладно, сюда бетонки поставили, теперь в соседнем доме стали уничтожать заборы, - сетует жительница.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Проблемы города Житикара (@zhitikaraproblem)

В пресс-службе Департамента полиции Костанайской области сообщили, что данный факт зарегистрирован в отделе полиции Житикаринского района.

В отношении водителя трактора составлен административный протокол по ст.610 ч.3 КоАП РК. Административный материал в ближайшее время будет направлен в районный суд для рассмотрения. Согласно заключению медицинского освидетельствования, признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. Кроме этого, сотрудниками полиции составлен протокол на представителя ТОО по ст. 619 ч.2 КоАП РК, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. Также установлена сумма причиненного ущерба, - уточнили в ведомстве.

Также в областном ДП сообщили, что на водителя трактора составлен протокол по ст. 612 КОАП РК.