Первая кража вакцины от COVID-19 произошла в Польше

В Польше произошла первая кража вакцины от коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, кража пузырьков с вакциной от коронавируса произошла в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши.

Утром в среду в 07:36 (12:36 по времени Нур-Султана) мы получили информацию о взломе в частной поликлинике в местности Илово-Осада. Кражу со взломом обнаружил сотрудник поликлиники. Там было выбито стекло. пресс-секретарь полиции в Дзялдово Юстина Новицкая

По ее словам, "установлено, что пропали три пузырька вакцины от коронавируса, в общей сложности 18 доз".

Пропали также другие лекарства, - сказала представительница полиции.

Отмечается, что на месте работает следственная группа. Вакцинация нескольких записавшихся на прививку отложена.

Как информируют польские СМИ, произошедшая в Илово-Осаде кража вакцины от коронавируса - первый подобный случай в Польше.