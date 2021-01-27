Выплаты "мертвым душам": на 14 млн тенге оштрафован бывший директор театра

В Актау бывший директор театра Нурнияз Муханов оштрафован на 14 млн тенге за выплаты зарплат "мертвым душам", сообщает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Как сообщается, мошенническую схему с фиктивным трудоустройством выявили в ходе розыскных внегласных следственных действий антикоррупционной службы Мангистауской области.

По словам специалиста ведомства, бывший директор театра с 2018 по 2020 год перечислял заработную плату на свою знакомую, оформив ее работником театра. В течение двух лет было переведено денежных средств на сумму порядка полутора миллионов тенге. Уголовное дело в отношении виновного вменялось по статье 189 части 3 УК РК (растрата вверенных бюджетных средств). Вид наказания изменен на взыскание штрафа в 10-кратном размере.