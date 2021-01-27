Королевские троны появились на остановке

На остановке в российском городе появились королевские троны, передает zakon.kz.

Как передают "Вести-Иркутск", автобусную остановку "Школьная" в Ново-Ленино пора переименовать в "Королевскую". Теперь ждать свой транспорт пассажиры будут сидя на троне. Их там целых три. Они понравились не всем жителям окрестностей.

Отмечается, что вместо традиционных лавочек - красные с "позолотой" сиденья. Комфортными их точно не назовешь, так как троны деревянные.

"Месяц простоит или нет - не знаю. Но навряд ли. Снимут, их не будет. Потому что у нас народ такой. Снимут, скамейки-то все поснимали", "Честно говоря, не ожидал здесь увидеть после той остановки, которая здесь была. Это совершенно другой вид - небо и земля. Хорошая идея, неординарная", "Во-первых, высоко. Во-вторых, сиденье какое-то непонятное. Нерусское как бы. Очень даже неудобное, очень. Хоть и красиво, но нам ведь не красота нужна. Как я должна залазить? Вот так вот, что ли - ноги поднимать? Некрасиво, нет", "Ну, например, сидеть хорошо здесь. Только здесь нужно доделать... Конечно, сделать наравне здесь. И будет хорошо", - говорят местные жители.

Как оказалось, это инициатива принадлежит не администрации города, а предпринимателю, который возводит объект, и работы на остановке "Школьная" еще продолжаются.

Конечно, там работы еще не закончены. Там продолжаются работы по обшивке. Должны быть установлены световые вывески, а также название самой остановки "Школьная". И конечно, прилегающая территория и территория, про которую вы говорите, она будет приведена в порядок уже после полного комплекса технических работ. и.о. председателя комитета по экономике администрации Иркутска Иван Фоминых

Появятся ли подобные троны в других павильонах, пока неизвестно. Все зависит от проектов, которые представит этот предприниматель. Но в торгах на возведение остановочных пунктов участвовать он продолжает.