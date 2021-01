Каннский фестиваль перенесли из-за пандемии

Сроки проведения 74-го Каннского фестиваля изменили организаторы, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Twitter.

74-й Каннский фестиваль изначально был запланирован на 11-22 мая 2021 года.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021