Пограничников судят за кражу скота в Шымкенте

Пограничники оказались на скамье подсудимых в Шымкенте, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал Астана, их обвиняют в краже скота.

Согласно материалам дела, сотрудники погранслужбы КНБ в составе преступной группы похитили семь коров, три овцы и одну лошадь. Орудовали подсудимые с лета прошлого года в Келесском районе, вблизи пограничной заставы. Выслеживали животных, оставшихся без присмотра, грузили их в машину, а потом продавали местным. Общая сумма ущерба составила 3 миллиона тенге. Помогали скотокрадам четверо жителей Туркестанской области.

Как отмечается, если вина пограничников будет доказана, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Сообщается, что украденный скот вернули владельцам. Некоторые из них заявили в суде, что прощают подсудимых. Другие сельчане подозревают, что украденных коров и лошадей было в разы больше.

До этого у меня тоже украли скот - две лошади и корову. Я думаю, что это они же совершили. Пусть вернут и возместят моральный ущерб. Тогда я их только прощу. потерпевшая Айгуль Жунисова