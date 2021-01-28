В Узбекистане арестовали сельчан, перекрывших дорогу в день визита президента

Пятерых жителей Джизакской области Узбекистана арестовали на пять суток за то, что они перекрыли дорогу в день приезда в регион президента Шавката Мирзиеева в знак протеста из-за отсутствия газа и электричества, сообщает zakon.kz со ссылкой на МедиазонаЦА.

Акция протеста прошла 11 января, уже на следующий день состоялось судебное заседание над вышедшими на митинг. Пятеро мужчин получили по пять суток административного ареста за невыполнение законных требований и противодействие выполнению служебного долга сотрудников ОВД и нарушение порядка организации митингов.

Арестованные рассказали, что суд длился 30 минут и прошел без участия адвоката и прокурора; также они утверждают, что сотрудники ОВД оскорбляли их и избивали.

Тюремные сотрудники сказал нам, что это сотрудники областного УВД. Среди них был подполковник. Однако он не представился. Все трое начали оскорблять меня, ругать, они издевались надо мной и даже били . <…> Он начал оскорблять меня. Обращался со мною, как будто я не человек. Начал тыкать меня пальцами в живот. Потом начал материться, — сказал один арестованных.

17 января их отпустили, но заставили написать расписки о том, что они больше не будут выходить на улицы с требованием подачи света и газа. В тот же в суде состоялось еще одно заседание на четырьмя жительницами, которые также участвовали в митинге; им вынесли предупреждение за нарушение порядка организации митингов.

Источник радио "Озодлик" в ОВД рассказал, что митингующих в Джизакской области арестовали, потому что акция протеста совпала с приездом президента.

В этот день в область прибыло начальство из Ташкента. Перед ними наше руководство потеряло свое лицо, — считает источник в ОВД.

В УВД Джизакской области говорят, что на задержанных не оказывалось психологического и физического давления.