Пентагон будет моделировать риски изменения климата

Пентагон намерен включать анализ рисков климатических изменений при проведении моделирования и военных игр, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Полностью поддерживаю указание президента включить вопросы климата в качестве важнейшего элемента нашей национальной безопасности и проанализировать влияние изменений климата на наши стратегии безопасности, операций и инфраструктуру, - отмечается в тексте. - Министерство обороны с 2010 года признало, что изменение климата на планете имеет драматическое влияние на наши операции, объекты и планирование. Каждый год мы наблюдаем последствия наводнений, засух, лесных пожаров и экстремальных погодных явлений. глава американского военного ведомства Ллойд Остин

По его словам, министерство обороны будет поддерживать включение анализа климатических рисков в моделирование, военные игры и в следующую Стратегию национальной обороны.

Президент США Джо Байден подписал в среду три указа, направленные на противодействие изменению климата. Согласно документам, администрация США сделает вопросы защиты окружающей среды неотъемлемой частью внешней политики. Планируется также создать управление Белого дома по внутренней политике в сфере климата под руководством советника по климатическим вопросам, а также соответствующую рабочую группу.