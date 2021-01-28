В Алматы ТРЦ запретили работать по выходным

В Алматы приостанавливают работу ТРЦ по выходным, передает zakon.kz.

Соответствующе требование прописано в новом постановлении главного санврача города.

Ограничение деятельности ТРЦ, торговых домов и торговых сетей с 10.00 до 20.00 в будние дни, запрет деятельности в субботние и воскресные дни, - сказано в постановлении.

При этом разрешена работа отдельно стоящих и расположенных в крупных объектах торговли продовольственных супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек в штатном режиме, при заполняемости не более 30%.