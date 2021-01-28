Яркие бои показали на боксерском турнире в Алматы

В Алматы при пустых трибунах прошел вечер профессионального бокса, первый в новом году. Несмотря на то, что состав участников широкой публике не так хорошо известен, бои выдались яркими и запоминающимися, передает zakon.kz.

Один из самых опытных участников вечера бокса Рай Сейтжанов в очередной раз доказал свое мастерство, победив техническим нокаутом Нурбола Бурдымуратова. Рай показал превосходство в технике, хотя, его соперник не собирался заранее сдаваться, и проявил себя довольно неплохо. Для Сейтжанова это 6-я победа в 6 боях на профи ринге и он на всех порах мчится к высоким достижениям.

Берикбай Нурымбетов одержал свою 6-ю победу на профиринге в бою с Канатом Узбекбаевым. Встреча между техничными и настроенными на победу парнями завершилась с незначительным преимуществом первого, и здесь нужно отметить мастерство Берикбая, который за счет опыта переиграл своего оппонента. Нурымбетов регулярно демонстрирует свои бойцовские качества и неуступчивость, вот и в этот раз он сумел вырвать победу в том числе и за счет нокдауна в заключительной трехминутке. Помимо 6 побед в карьере Нурымбетова 2 ничьи и 1 поражение.

Не обошлось без нокаутов. Воспитанник рудненской школы бокса Артем Пчеляков уже в первом раунде отправил своего соперника - Адилета Досымбетова, на настил ринга.

Также на турнире Tukeshov boxing event 8 зафиксировано 3 ничьи в поединках Али Акедилов – Даулет Нысан, Нурсултан Бейсенбаев – Илья Медяник, Ернур Акылбек – Жандыр Султангалиев.