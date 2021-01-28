Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Аспаринского сельского округа Меркенского района и вместе с ними заслушал отчет акима округа Гаухар Оспанбековой об итогах работы в 2020 году и задачах на год текущий.

В трех населенных пунктах - Аспаре, Кайындысай и Кумарык, входящих в состав Аспаринского сельского округа, проживают 1,6 тысячи человек. Бюджет округа - без малого 50 миллионов тенге - освоен на 99,9 процента. На 37 крестьянских хозяйств приходится 11,2 тысячи гектара пашни, которые традиционно отводят под пшеницу, ячмень и клевер. Растет поголовье скота.

Для развития животноводства три крестьянских хозяйства в рамках программы "Дорожная карта занятости" получили 29,6 миллиона тенге кредитов, еще девять аспаринцев получили гранты по программе "Еңбек". В селе Аспара построена футбольная площадка, проведен текущий ремонт улицы Аккайнар. Обновилась улица в селе Кайындысай, подготовлена проектно-сметная документация на ремонт еще одной, открылась детская площадка. Проведено освещение по улице Нусипбека Ракыша, а также по улице Садуакаса Рысбаева в селе Кумарык. Во всех селах есть газ, в двух нет водопровода. Подготовлены соответствующие сметы, решается вопрос бюджетного финансирования. За время пандемии не было ни одного случая инфицирования коронавирусом.

По словам акима сельского округа Гаухар Оспанбековой, на первом месте в планах текущего года - решение проблемы с питьевой водой. Естественно, при наличии средств. Затем ремонт улиц, строительство футбольной площадки в селе Кайындысай, подготовка проектно-сметной документации на возведение новой школы на 150 мест в селе Аспара, работы по благоустройству.

Главу региона интересовало, пользуются ли сельчане программами развития животноводства "Сыбаға", "Құлан", "Алтын асық". Оказалось, нет. Как нет ни одного объекта малого и среднего бизнеса вдоль международной трассы. Полученные гранты аспаринцы направили на приобретение мелкого рогатого скота. Развитию овощных культур мешает отсутствие поливной воды в вегетативный период, каналы Аспара 1, Аспара 3 пересыхают. В округе зарегистрировано 11 безработных.

Руководитель производственного кооператива "Аспара" Калдыбай Алмабаев заметил, что Бердибек Сапарбаев - первый аким области, приехавший в их село. Затем попросил содействия в вопросе получения субсидий за прошлый год. Также он не знает, куда девать овечью шерсть, хотя раньше ее сбыт приносил фермерам до 20 миллионов тенге ежегодно.

Член попечительского совета местной школы Нуржан Байжуманов отметил, что существующее учебное учреждение 34 года назад строилось по проекту общежития, поэтому в нем нет актового и спортивного залов, коридоры узкие.

Бердибек Сапарбаев заверил, что при февральском уточнении бюджета данный вопрос будет рассмотрен более детально.

По итогам года область показала неплохие результаты. Основное для сельчан - эффективное использование земли. Но чтобы достичь этого, необходимо работать сообща. 37 крестьянских хозяйств на небольшой сельский округ - это очень много. Объединившись, вы сможете получить доступ к кредитным ресурсам, появится залоговая база, возможности приобретать элитные семена, регулярно обновлять технику. Для вашего удобства запущена программа trade-in по обновлению старой техники, - обратился к сельчанам Бердибек Сапарбаев.

Первейшая задача акимов - разъяснять людям преимущества государственных программ и необходимость укрупнения хозяйств, считает он. Крестьяне должны пользоваться льготами, которые предоставляет государство. При этом нужно контролировать, чтобы процесс получения помощи был доступным.

Также глава региона напомнил, что необходимо ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Сегодня не время для тоев и других торжеств. Надо немного потерпеть, так как борьба с вирусом далеко не закончена. Она в самом разгаре, количество заболевших в нашей области, пусть и медленно, но растет. Поэтому соблюдение санитарно-эпидемиологических норм - жизненно важное требование.

Главное, чтобы были мир и спокойствие в нашем обществе. Это фундамент, на котором строится вся наша жизнь, - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

После встречи аким области осмотрел здание школы, на которое просили обратить внимание жители. Пообщался с учителями и учениками, которые, кстати, все учатся в традиционном формате.