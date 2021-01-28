Не платят налоги и завышают проценты - навести порядок с ломбардами потребовал депутат

Обращаясь с депутатским запросом к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, сенатор Андрей Лукин потребовал принять меры к микрофинансовым организациям и ломбардам, которые завышают предельные ставки и не платят налоги, передает корреспондент zakon.kz.

Практически всеми ломбардами во всех регионах страны не соблюдаются требования по предельному размеру годовой эффективной ставки вознаграждения, которая не должна превышать 100% от суммы займа. Отдельными ломбардами ГЭСВ завышается в десятки раз выше установленного предела. Вместе с тем, большинство ломбардов в договорах займов не указывают размер ГЭСВ, рассчитанной в соответствии с Правилами, указанными в Гражданском кодексе РК, - констатировал Лукин.

Также, по его словам, еще одним из распространенных нарушений является превышение предельного размера неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств по возврату займов, который не может превышать 0,5% процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки и не более 10% от суммы выданного займа в год.

Несмотря на прямой запрет, отдельными ломбардами в договоре предусматривается индексация обязательств и платежей по договору займа с привязкой к курсу валют. Кроме того, имеется ряд следующих проблем и пробелов в законодательстве в данной сфере: в нарушение требований реализация залоговых изделий проводятся формальными публичными торгами, а в отдельных случаях без их проведения. Кроме того, остаток от реализованной суммы практически всеми ломбардами залогодателям не возвращается, соответствующие уведомления в их адрес о продаже предметов залога не направляются, - указал он.

Вдобавок недобросовестными ломбардами во избежание признания сделок недействительными, вместо завышенных размеров ГЭСВ в договорах займа предусмотрены комиссии по их обслуживанию, оплачиваемых в пользу третьих лиц.

К тому же большая часть ломбардов не соблюдают требования об уведомлении о начале своей деятельности, так как эта норма исключена в связи с внесением изменений в закон "О микрофинансовой деятельности". Правилами осуществления торговой деятельности ломбардов предусматривается необходимость уведомления ломбардами органов внутренних дел о заложенных вещах, находящихся в ломбарде более одного месяца по истечении срока погашения займа. На деле же данная норма фактически не работает. Не соблюдаются требования по обеспечению безопасности и технической укрепленности помещений ломбардов. В целях противодействия отмыванию преступных доходов не разрабатываются правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также не производится подготовка и обучение работников, - перечислил парламентарий.

При этом эти субъекты умудряются еще уклоняться от налогов, а ряд госорганов, на которых были возложены отдельные контрольно-надзорные функции за деятельностью ломбардов бездействуют.

Указанные нарушения прав заемщиков приводят к непосильным финансовым издержкам и психологическому стрессу заемщиков, связанных с необходимостью погашения долга на кабальных условиях, - подчеркнул сенатор.

Лукин полагает, что назрело время кардинальных перемен. В свою очередь он предложил правительству ряд решений:

1. Создать единую информационную систему для контроля за деятельностью МФО, имеющей функции регистрации сделок по микрозаймам в режиме онлайн с автоматическим направлением сведений в АО "Государственное кредитное бюро".

2. Создать единую платформу для проведения публичных торгов заложенного имущества с автоматическим уведомлением собственников.

3. Принудительно реорганизовывать либо ликвидировать ломбарды, не прошедшие учетную регистрацию.

4. Рассмотреть возможности внесения изменений и дополнений в законодательство в части отсутствия регламентации размеров комиссий при выдаче займов до 50 МРП на срок до 45 дней, а также в части установления порядка предоставления подтверждения соответствия помещения ломбарда требованиям безопасности и технической укрепленности.

Оксана Скибан, Нур-Султан