Новоиспеченный мажилисмен думает не о красивых женщинах, а о стране

Известный общественный деятель Канат Нуров в этом году был избран депутатом Мажилиса Парламента РК. Новоиспеченный парламентарий активно делится в соцсетях своими впечатлениями о первых днях работы в высшем представительном органе страны, сообщает zakon.kz.

- Нас, депутатов недавно отпустили домой, да-да, именно отпустили на выходные и два еще рабочих дня, чтобы забрать все вещи и попрощаться со всеми по-человечески, - пишет он на своей странице в Facebook. - И я вдруг обнаружил в Алматы, что просыпаюсь в шесть утра без будильника и не могу заснуть. Быстро обрел, получается, свою прежнюю боевую форму, сшитую мне в Делойте и закаленную в Казтелекоме. Более того, во вторник я даже захотел поскорей вернуться в северную столицу из южной. Туда, где надо работать с утра до вечера, а вечером остаешься один, никому не нужный по бытовой нужде, и смотришь в заиндевевшее окно, думая, не о красивых женщинах, а о стране...

Новоиспеченный депутат считает, что Нур-Султан это город для напряженной работы, где вся ключевая деятельность общества. А Алматы - город для отдыха, где все проживают и порою даже прожигают свое драгоценное время, и который можно и нужно в борьбе с утечкой мозгов предлагать людям для жизни. Чтобы заслужить в ней жить, надо напряженно поработать на этом суровом севере.

В одном из своих последних постов Канат Нуров рассказал, какие вопросы рассматривались на пленарке. Для него ничего особо интересного не было, кроме вопроса о ратификации Соглашения стран СНГ о борьбе с угоном авто. "Спикер Мажилиса задал глубокий вопрос Директору Пограничной службы-зампреду КНБ и Министру внутренних дел попутно, почему инфосистема погранцов, интегрированная с растаможкой и гаишной базой угнанных авто, не интегрирована с ними в части учета Win-кодов (уникальных идентификаторов каждого авто), - пишет он. - Ведь именно из-за этого угон и пригон машин за границу и обратно технически становится возможным. Почему между городами у дорожной полиции шлагбаумы закрываются при обнаружении чужого винкода у авто, а на госгранице - нет. Может именно поэтому из 44 303 украденных авто только 66 вернулось за все эти годы..?

Понятное дело, что это не голимая импровизация, видимо Спикер успел подготовить Мажилис к этой атаке на влиятельных людей, но это по любому была мощная демонстрация превосходной позиции представительной власти над исполнительной. Не думаю, что эти офицеры сами этого хотели, для них этот коррупционный вопрос был как гром среди ясного неба"

Также парламентарий отметил интересный запрос со стороны депутата Жумабаевой, который он полностью поддерживает, о том, зачем Минздраву и еже с ним ставить предельные цены в аптеках на нековидные лекарства ниже себестоимости их приобретения в условиях, когда дотируются государством только 3% аптек.

- Нет, такое "ручное управление" экономикой нам не нужно, - считает Нуров. - Нельзя административными мерами исполнять экономические поручения Президента о недопустимости роста цен.

Государство должно как экономический и равноправный агент рынка действовать, а не как госрегулятор в отношении дефицитных товаров. Не спекулянтов давить надо, а с дефицитом бороться. Закупать и продавать вовремя все запасы жизненно важных товаров, в т.ч. и жилья.

Если цены на недвижимость пошли вверх по причине вывода пенсионных активов из ЕНПФ, то государство должно предложить или хотя бы объявить столько жилья в ответ, сколько нужно для охлаждения рынка. А иначе будет серый и черный рынки - все налоги мимо народной кассы.

Канат Нуров на себе ощутил, какой огромный объем работы проделывают правительство и парламент: "Нам, депутатам, в количестве 107 человек нужно не только успеть все прочитать, но еще вникнуть, разобраться и усовершенствовать хотя бы только то, что правительство предлагает. Что уж говорить о том, что мы сами предлагаем. Наверное, это правильно, что любой депутатский запрос проходит через горнило фракционного обсуждения и утверждения президиумом Мажилиса. Иначе многие предложения дублировали бы или противоречили друг другу".

Также он отметил, что не только он, но и большинство его коллег-депутатов действительно искренне хотят сделать страну сильной и процветающей...

"Они, как и все руководство Мажилиса пытаются понять и принять мою открытость, и лишь осторожно просят все же быть более аккуратным в своих высказываниях ..., не торопиться с ними, просят выслушать и обсудить, а только потом уже делать выводы... Думаю, что в этом есть свой смысл…".

По мнению Нурова, "те, кто искренне наезжает на новых депутатов и президента, играют сейчас роль, по меткому выражению Ленина, "полезных идиотов" для той жесткой вертикали власти, от которой они хотят избавиться. Новые депутаты типа меня и новый президент будут от этого только ближе к ней, а не дальше, без поддержки народа.

Лично я начинаю видеть на этой, когда то для меня "темной стороне луны", довольно светлых и разумных людей... Да, перемены в государстве идут медленнее, чем рассчитывало гражданское общество, но это пока единственный путь мирного развития нашей страны в сложившихся геополитических условиях".

…Он обнаружил, что окна в Мажилисе совсем не открываются и когда потребовал решить проблему, узнал что это в принципе невозможно, "по проекту" так же в Сенате, Правительстве и Ак-Орде.

Депутат сообщил, что персональной машины у них нет, а зарплата составляет от 550 до 800 тысяч тенге.