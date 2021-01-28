Иран закупит российскую вакцину "Спутник V"

Иран рассчитывает в ближайшие дни подписать с российской стороной соглашение о поставках вакцины против коронавирусной инфекции Covid-19 "Спутник V", передает zakon.kz со ссылкой на EADaily.

По словам главы администрации президента Махмуда Ваези, власти Ирана уже вступили в переговоры с Россией.

Поставки вакцины могут быть осуществлены в течение трех месяцев.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с Сергеем Лавровым заявил, что власти его страны одобрили препарат "Спутник V" и надеются в ближайшем будущем приступить к его производству.

Есть несколько вакцин, которые сейчас находятся на стадии рассмотрения. Что касается России, наши коллеги изучают три вакцины - "Спутник V", вакцину (британо-шведской фармацевтической) компании AstraZeneca, которая будет производиться на российском заводе, а также еще одну вакцину под названием "ЭпиВакКорона", - сказал глава отдела по связям с общественностью Министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

По его словам, Организация по контролю над лекарственными препаратами и пищевыми продуктами Ирана также рассматривает возможность закупки двух вакцин из Индии и нескольких противокоронавирусных препаратов из Китая.

Высокопоставленный чиновник здравоохранения Ирана Алиреза Раиси заявил в этом месяце, что страна закупила 16,8 миллионов доз медицинского препарата в рамках COVAX - глобального механизма по обеспечению доступности противокоронавирусной вакцины. По словам Раиси, вакцины производства России и Китая общим количеством в 2,6 млн доз будут доставлены в Иран через два месяца. "Если мы получим такое количество вакцин из России и Китая, можно будет начать вакцинацию до конца этого года (по иранскому календарю, заканчивается 20 марта. - Ред.)", - отметил тогда Раиси.

Иран начал испытания собственной вакцины от Covid-19 на людях 29 декабря. При этом высшее политическое руководство страны приняло решение запретить импорт вакцин, произведенных в США или Великобритании, о чем ранее заявил верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи.

Иран с населением более 83 млн человек стал эпицентром распространения коронавируса в Ближневосточном регионе. Первый случай инфицирования Covid-19 в стране был зарегистрирован 19 февраля 2020 года в священном для шиитов городе Кум. В настоящее время Иран остается наиболее пострадавшим от глобальной пандемии государством на Ближнем Востоке. Согласно последним данным, с начала эпидемии в ИРИ подтверждено более 1,39 млн случаев заражения, 57560 пациентов с диагнозом Covid-19 умерли.