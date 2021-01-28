На что большинство казахстанцев хотят потратить пенсионные накопления

В "Отбасы банке" назвали самые популярные цели, которые казахстанцы указывают в заявках на снятие пенсионных накоплений, передает zakon.kz.

Заместитель председателя правления банка Нурлан Акшанов в Facebook сообщил, что около 24 тысяч человек, подавших заявки, планируют полностью или частично погасить свои ипотечные кредиты за счет пенсионных средств.

По количеству поданных заявок данная цель лидирует и составляет порядка 50% от всех заявок... ... Вторая по популярности цель использования средств из ЕНПФ - полный выкуп жилья без привлечения кредита, - написал он.

При этом в банке дали рекомендации тем, кто намерен полностью выкупить жилье без кредита.

Рекомендуем вам оформлять сделку и вносить задаток, оговоренный с продавцом, только после получения единовременных пенсионных выплат на ваш специальный счет в "Отбасы банке". Также в день оформления договора купли-продажи покажите нотариусу выписку со спецсчета. При оформлении договоров купли-продажи с использованием пенсионных выплат нотариусы Казахстана будут указывать, что часть суммы поступит на счет продавца за счет единовременных пенсионных выплат со специального счета. Мы рекомендуем вам назначать подписание сделки с продавцом только после поступления денег на специальные счета, - сообщили в банке.

После поступления средств из ЕНПФ на счет получателя, у него будет 45 рабочих дней для поиска жилья, заключения сделки и вложения сканированного договора купли-продажи на платформу www.enpf-otbasy.kz.

Банк проверяет предоставленные получателем документы по целевому назначению ЕПВ в течение 10 рабочих дней и перечисляет ЕПВ по их целевому назначению.

При этом отмечается, что ограничение на отчуждение в течение 5 лет не действует при выборе цели "Полный выкуп", то есть в дальнейшем вы сможете без ограничений распоряжаться купленным жильем.

Все расчеты по использованию ЕПВ осуществляются только в безналичной форме.