Судья ушел с поля посреди матча. У него были причины

Крайне редкое событие для футбола произошло во время матча Кубка Италии между двумя миланскими командами "Интер" и "Милан". Главный судья Паоло Валери ушел с поля... в середине 2 тайма, передает zakon.kz.

Матч получился довольно жарким. Еще бы - дерби всегда вызывают повышенный интерес у болельщиков, а сами футболисты выходят на игру вдвойне заряженными на борьбу за победу.

Одно из главных событий в первом тайме - едва не состоявшаяся потасовка между суперзвездами обеих команд - Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем. Но как выяснилось, это были лишь цветочки. В середине второго тайма главный судья Паоло Валери был вынужден покинуть поле! Такое не часто бывает в футболе.

Впрочем, причина досрочного ухода судьи оказалась банальной: рефери потянул заднюю поверхность бедра и после небольшого обследования врачами был вынужден уступить место резервному судье Даниэле Киффи.

До того, как покинуть поле, Валери "наградил" двумя желтыми карточками Ибрагимовича, а также назначил пенальти в ворота "Милана". Драматичный матч закончился победой "Интера" - 2:1.

Подготовил Альберт Ахметов

First time I’m seeing a referee being substituted. The Derby de Milano #lukaku #Zlatan #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/aqKEhEfB5C