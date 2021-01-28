"Джокер" из Шымкента: мужчину рассмешил разговор с полицейским

В Шымкенте произошел интересный случай. 48-летний мужчина вместо ответов на вопросы полицейских долго смеялся. Причина оказалась не такой веселой, передает zakon.kz.

Старший участковый инспектор полиции УПП №20 Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции Шымкент майор полиции Ернар Кошанов со своими коллегами в рамках проведения профилактической работы, во время обхода административной территории обратили внимание на 48-летнего мужчину, который стоял вдоль дороги.

Данный гражданин не мог четко ответить на вопросы полицейских и начал смеяться, - рассказали в пресс-службе Департамента.

В ходе проверки выяснилось, что так развеселило мужчину.

У него в кармане были обнаружены и изъяты две штуки пипетки и вещество, похожее на наркотическое средство, завернутое в бумагу. Через несколько минут на той же территории был задержан 36-летний гражданин, у которого обнаружено вещество, похожее на наркотическое средство, - пояснили в пресс-службе.

Обоих мужчин доставили в полицию. После проведения проверки действиям каждого гражданина полицейские дадут правовую оценку.



