Скончался экс-руководитель "Казкосмоса" Алмас Косунов

27 января на 72-м году жизни скончался бывший председатель аэрокосмического комитета Казахстана Алмас Косунов, сообщает zakon.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

А. Косунов родился в 1949 году в Алматы. Окончил в 1973 Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, в 1977 году -аспирантуру. Трудовую деятельность начал в научно-производственном объединении "Союз" (научно-исследовательский химико-технологический институт), город Дзержинский Московской области.

В период 1992-2001 годов работал заведующим сектором, заместителем заведующего отделом научно-технического прогресса Аппарата Президента и Кабинета министров Республики Казахстан, советником первого заместителя Премьер-Министра РК, заместителем министра науки РК, директором Департамента нормативно-правового обеспечения и международного сотрудничества Министерства энергетики, индустрии и торговли, науки и высшего образования РК.

В 2001 году был назначен председателем Аэрокосмического комитета Министерства энергетики и минеральных ресурсов, транспорта и коммуникации, образования и науки РК. В 2006-2007 годы был вице-президентом - членом правления АО "Национальная компания "Казкосмос" (сейчас АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары").

В 2007-2008 годы - председатель правления, президент АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". В период 2007-2009 годов - вице-министр индустрии и торговли РК. С 2009 года – руководитель аппарата администрации АО "НАК "Казатомпром", с 2011 по 2015 годы был членом правления "Казатомпрома". Был председателем Наблюдательного совета ТОО "ИВТ", ТОО "Корган-Казатомпром". ТОО "Байкен-U"; членом Наблюдательного совета ТОО "ДП "Орталык", ТОО "СП "КТ Редкометальная компания". В последние годы работал в ТОО "Институт высоких технологий", учрежденном АО "НАК "Казатомпром".

Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования близким и родным Алмаса Олжабаевича Косунова в связи с его безвременной кончиной.