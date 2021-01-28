20-летний парень кинулся в ледяную реку за упавшей туда женщиной

В Усть-Каменогорске молодой человек, рискуя жизнью, спас тонувшею в реке женщину, передает zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, женщина отправилась на реку, чтобы набрать воды. Но край льда обвалился под ее ногами, схватившись за ветку, она стала звать на помощь.

Ее крики и услышали Артем и его жена. Парень, не раздумывая, побежал к берегу, в этот момент женщину уже уносило течением. Понимая, что она вряд ли сама выберется, Артем бросился в реку и поплыл за ней. Схватив он стал тащить ее к берегу, но сил вытащить в одиночку ему не хватило, тогда он стал звать подмогу, все это время удерживая руками женщину, - рассказали детали в пресс-службе ДП ВКО.

Спустя минуту прибыли полицейские и спасатели, вытащив их из воды. 20-летнему Артему и 60-летней пострадавшей оказали необходимую медицинскую помощь.

Начальник Управления полиции Усть-Каменогорска, высоко оценив смелось и решительность парня, наградил его почетной грамотой и памятным подарком, а также поблагодарил за активную жизненную позицию, которая послужит примером для каждого человека.