Вакцинация в Алматы. В каких поликлиниках будут ставить прививки

В Управлении общественного здоровья рассказали, как будет проходить вакцинация, передает zakon.kz.

Так, кабинеты вакцинации будут оборудованы с учетом всех санитарно-эпидемиологических норм и требований безопасности. Кабинеты будут располагаться как в государственных поликлиниках, так и в частных медорганизациях, у которых есть прикрепленное население в рамках ОСМС.

В холлах поликлиник будет размещен информационный материал по вакцинации - фазы иммунизации, очередность и памятки, которые необходимы для тех, кто готов вакцинироваться.

Скопления быть не может, так как предусмотрено два кабинета в каждой медорганизации. В каждом кабинете - врач, медсестра-вакцинатор и регистратор. В одном прививочном кабинете с применением компонента I не должна проводиться вакцинация с применением компонента II. Предусмотрено отдельное проветриваемое помещение, в котором вакцинированные должны находиться под медицинским наблюдением в течение 30 мин с соблюдением требований дистанцирования, - сообщили в управлении.

В день будут прививаться не более 60 человек. Мобильные выездные бригады будут ставить вакцины не более 40 людям.

Все медицинские работники, которые будут задействованы в процессе вакцинации, имеют опыт и прошли дополнительную переподготовку по иммунизации вакциной Спутник V, - подчеркнули в УОЗ Алматы.

Массовая вакцинация казахстанцев начнется 1 февраля.