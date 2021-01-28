В Казахстане от COVID-19 умерла 16-летняя девушка

В Акмолинской области от коронавируса скончалась 16-летняя девушка, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Sputnik, она стала единственной несовершеннолетней в Казахстане, смерть которой была вызвана COVID-19.

Пациентка умерла в июле прошлого года в инфекционном отделении многопрофильной областной детской больницы Акмолинской области.

Заключительным диагнозом, который выставили девочке, стала коронавирусная инфекция COVID-19 с тяжелым течением, а также пневмония с поражением легких более 75%.

Погибшая была инвалидом детства и страдала множеством сопутствующих заболеваний - синдромом Дауна, сахарным диабетом, ожирением и анемией.

Девочку госпитализировали в крайне тяжелом состоянии через десять дней после самолечения дома. В больнице она девять суток находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Лечение, которое проводили врачи, соответствовало клиническому протоколу.

Всего в Казахстане с марта прошлого года от коронавируса умер 2 521 пациент, от ковидной пневмонии (с августа 2020 года) - 564 человека.