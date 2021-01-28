Новый фейк о побочных эффектах вакцины "Спутник V" распространяют в Казнете

Пользователи Казнета активно делятся сообщениями, которые "доказывают" страшные побочные эффекты вакцины "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Согласно этим аудио и видеосообщениям, слабость, ломота во всем теле и даже судороги якобы развились у привитых против COVID-19 казахстанцев. Упоминается, что события произошли на Байконуре.

Это фейк, - отмечает издание stopfake.kz.

Эксперты отметили, что видео на самом деле старое. Оно было снято еще в 2015 году в Жанаозене. Тогда около 400 старшеклассниц испытали необычные побочные эффекты прививки от кори. Эти последствия наблюдались только у девушек и только в конкретных городах, в то время как вакцину получили сотни тысяч человек по всей стране. Принимая это во внимание, специалисты позже пришли к выводу о том, что виной побочных эффектов была вовсе не сама вакцина, а приступ массового психоза.

Стоит отметить, что вакцинация против COVID-19 в Казахстане еще не стартовала. Ее планируют начать 1 февраля. В первую очередь прививать будут учителей, медицинских работников и других представителей групп риска.

Кроме того, эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана доклиническими и клиническими испытаниями. О развитии описываемых в сообщении побочных эффектах не сообщалось, - говорится в сообщении.