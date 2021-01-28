Навального оставили в СИЗО

Суд в Подмосковье, рассмотрев апелляцию защиты арестованного Алексея Навального, отказался выпускать его из следственного изолятора "Матросская тишина", сообщает zakon.kz.

В суде рассматривалась апелляция по жалобе адвокатов на решение Химкинского городского суда от 18 января арестовать Навального на 30 суток. Блогер принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина", передает ТАСС.

Защитники оппозиционера апеллировали к тому, что в законе нет процессуальных оснований для задержания их подзащитного из-за нарушений испытательного срока по делу "Ив Роше".

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии, где он лечился после предполагаемого отравления.

Как передает ФСИН, блогер нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН также требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Это ходатайство ФСИН суд должен рассмотреть 2 февраля.