Замакима в ЗКО оштрафовали на 600 тысяч тенге

Заместитель акима Казталовского района в Западно-Казахстанской области оштрафована на сумму более 600 тысяч тенге за нарушение карантинного режима, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Уральская неделя", после штрафа чиновница была еще раз уличена в таком же нарушении, но избежала наказания. Ее непосредственный начальник – аким района – считает, что его заместитель приносит гораздо больше пользы, чем те, кто на нее пожаловался.

Зайлим Мажитова, заместитель акима Казталовского района в ноябре 2020 года решила провести собрание с учителями школы в поселке Сарыкудук. Учителя не только прождали ее три часа, но и обратили внимание на то, что замакима сама была без маски. Фотографии с собрания отправили в полицию. Это сделала Инжкмаржан Газизова, заместитель директора по воспитательной работе школы имени Алмы Оразбаевой.

Полиция довольно долго рассматривала это заявление. Главный санитарный врач Казталовского района Талгат Хайдаров, подтвердил нам, что замакима района Зайлим Мажитова была оштрафована на 638 940 тенге.

По заявлению Газизовой нами 3 декабря была проведена проверка и составлен протокол об административном правонарушении, по статье 425 части 1 КоАП РК в отношении гражданки Зайлим Мажитовой. На нее был наложен штраф в размере 230 МРП. Зайлим Мажитова воспользовалась своим правом оплатить 50% штрафа в первые 7 дней – это 319 470 тенге, — сообщил Талгат Хайдаров.

Несмотря на этот штраф Зайлим Мажитова продолжает быть руководителем мониторинговой группы районного акимата по противодействию распространению коронавируса. Но самое примечательное, что даже после уплаты штрафа Зайлим Мажитова продолжает нарушать карантинные ограничения.

В свою очередь, Альберт Есалиев, аким Казталовского райна отмечает, что не собирается ни увольнять ее, ни отстранять от работы руководителя мониторинговой группы.

Аким заверил, что никто из учителей, которые причастны к жалобе на его заместителя, преследоваться не будут.