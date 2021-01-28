Почти 2 кг гашиша изъяли жамбылские полицейские

28 января 2021, 20:44
Фото: Polisia.kz

Жамбылские полицейские изъяли у алматинца крупную партию гашиша, сообщает zakon.kz.

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области в рамках оперативно-розыскных мероприятий задержали 43-летнего жителя города Алматы.

Автомобиль Сhevrolet был остановлен на автодороге Шу – Кордай. В ходе обыска машины под капотом были обнаружены три свертка, обмотанные скотчем, внутри которых находилось наркотическое средство "гашиш". пресс-служба МВД РК

Общий вес вещества составил 1 килограмм 880 грамм.


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