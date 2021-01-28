В своей трансляции на странице в Facebook глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова объяснила, почему решили отказаться от графы "ремонт" при снятии пенсионных накоплений, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас в утвержденных правилах данное направление исключено, - сказала Ибрагимова.

Причиной тому послужило, что эта статья расходов не решает "глобально жилищной проблемы".

По вопросам их исключения в созданной рабочей группе государственных органов все-таки была принята общая позиция, что по ремонту все операции, так как они связаны с текущей деятельностью и в рамках ремонта не появляется нового жилья, вы не решаете глобально свою жилищную проблему, от этой цели фактически отказались. Ляззат Ибрагимова

Оксана Скибан, Нур-Султан