Пенсионные накопления разрешили использовать на ЭКО

В своей трансляции на странице в Facebook председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова рассказала, что предложение по снятию части пенсионных накоплений на процедуру экстракорпорального оплодотворения одобрили, передает корреспондент zakon.kz.

Спешу обрадовать, нас услышали. Плюс были мнения профессионалов на заседании рабочей группы министерства здравоохранения. Сейчас там в правилах добавлена восьмая цель, она называется "вспомогательные репродуктивные методы и технологии". Это подразумевается, в том числе и процедура ЭКО. Ляззат Ибрагимова

Она напомнила, что правила использования пенсионных выплат должны вступить в силу на следующей неделе.

Ждем, что на следующей неделе эти правила вступят в действие. У всех семей, которые испытывают проблемы с репродукцией, будет возможность сделать ЭКО за счет своих пенсионных накоплений, - указала глава банка.

Ранее Ибрагимова сообщала, что в Казахстане есть квоты на ЭКО, но их недостаточно, поэтому предлагалось разрешить использование части пенсионных накоплений на эти цели.

Кроме этого, деньги можно будет потратить на лечение или покупку жилья.

Оксана Скибан, Нур-Султан.