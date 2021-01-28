"Барыс" расправился с "Нефтехимиком" в матче КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги "Барыс" расправился с "Нефтехимиком" из Нижнекамска, сообщает zakon.kz.

Игра проходила в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Хозяева открыли счет за 25 секунд до первого перерыва. Дмитрий Шевченко хорошо поработал на чужом пятаке и забросил свою первую в сезоне шайбу. Незадолго до второго перерыва Егор Петухов в свойственной для себя манере затолкал шайбу в ворота и упрочил преимущество "Барыса".

В заключительном отрезке Якоб Лилья оформил дубль и снял все вопросы о победителе встречи. Шайба Даниэла Буцаева в концовке матча помогла "Нефтехимику" уйти от сухого поражения. Хенрик Карлссон отразил 25 бросков в створ и стал одним из героев поединка. пресс-служба ХК "Барыс"

30 января "Барыс" сыграет на домашнем льду с "Салаватом Юлаевым".