"Похищение" в Актау оказалось ссорой супружеской пары

Жители Актау приняли за похищение шумную ссору на улице города, сообщает zakon.kz.

Женщина убегала от мужчины и просила у прохожих помощи, передает КТК.

Мужчина, не обращая ни на кого внимания, тащил ее в автомобиль и как мешок запихнул внутрь.

Прохожие решили, что на их глазах происходит похищение и предприняли попытку отбить жертву от преступника.

Очевидцы сняли все на видео и выложили в сеть. То, что это семейная пара в ссоре, выяснилось позже.

В полиции позже заявили: муж и жена уже помирились и претензий друг к другу не имеют.

По данному факту сотрудниками криминальной полиции управления полиции города Актау личности, запечатленные на видео, установлены. Были взяты объяснительные. Данная семейная пара друг к другу претензий не имеет. Так как это частная жизнь, подробности не разглашаются. пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.