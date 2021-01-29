Кардиолог назвал неизвестный врачам признак инфаркта

Инфаркт миокарда может быть схож с заболеванием желудочно-кишечного тракта, сообщает zakon.kz.

Об этом рассказал врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак в интервью с телеканалом "Звезда".

Медик пояснил, что при этом заболевании происходит поражение нижней стенки сердца, которая практически соприкасается с диафрагмой. Если там развивается некроз, то есть инфаркт миокарда, тогда у пациента возникает симптоматика, схожая с болезнями желудка.

По словам кардиолога, многие врачи об этом не знают.

Кроме того, терапевт из Великобритании Алка Патель заявила, что одними из неспецифических симптомов инфаркта могут быть тошнота, рвота или другая желудочная проблема, напоминающая пищевое расстройство. По ее словам, при сердечном приступе кровоток, идущий к сердцу, оказывается неожиданно блокированным, что и вызывает подобные симптомы, пишет английская газета Express.