Правила предоставления грантов для НПО изменили в Казахстане

Приказом и.о.министра информации и общественного развития РК от 22 января 2021 года внесены изменения в Правила предоставления грантов для неправительственных организаций и осуществления мониторинга за их реализацией, передает zakon.kz.

Государственные гранты предоставляются оператором из средств государственного бюджета в рамках направлений, предусмотренных законом "О государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан" и на основании договора о передаче денежных средств для предоставления государственных грантов НПО, заключаемым уполномоченным органом или местными исполнительными органами с оператором.

Предоставление государственных грантов состоит из следующих этапов:

утверждение плана; формирование реестра экспертов и утверждение состава экспертных комиссий; проведение конкурса; заключение договора с грантополучателем.

Предоставление государственных грантов осуществляется путем проведения конкурса на основании утвержденного плана: из средств республиканского бюджета - на основании плана уполномоченного органа; из средств местного бюджета - на основании плана местных исполнительных органов.

План формируется на основании приоритетов государственной политики РК, стратегических и программных документов, посланий Президента РК, а также предложений государственных органов и неправительственных организаций.

План утверждается уполномоченным органом или местными исполнительными органами после публичного обсуждения с неправительственными организациями и гражданами и утверждения соответствующего бюджета в соответствии с бюджетным законодательством.

Срок публичного обсуждения тем государственных грантов на интернет-ресурсе уполномоченного органа или местных исполнительных органов составляет не менее 10 рабочих дней с даты их размещения.

При предоставлении государственных грантов на срок более одного финансового года сроки реализации указываются в плане.

План утверждается в течение 20 рабочих дней со дня утверждения соответствующего бюджета.

Уполномоченный орган или местные исполнительные органы размещают утвержденный план на своем интернет-ресурсе в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.

При формировании новых грантов утверждается дополнительный план уполномоченного органа или местных исполнительных органов.

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Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (27 января).

