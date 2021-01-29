Дети убили 15-летнюю девочку в прямом эфире

В США подростки убили в супермаркете 15-летнюю девочку, передает zakon.kz со ссылкой на Life.ru.

По сообщению иностранных СМИ, инцидент произошел в в супермаркете Walmart в Луизиане, США.

Четырех девочек, 12 - 14 лет, полиция задержала по подозрению в убийстве 15-летней девочки. Потасовку и убийство подозреваемые транслировали в соцсетях Facebook и Instagram, комментируя происходящее.

Одна из девочек крикнула, что они вонзили нож в сердце жертвы.

Мы только что вонзили нож в ее сердце. Нам на это плевать.

Сообщается, что нож несовершеннолетние украли.

Мотив нападения не сообщается. Полиция предполагает, что конфликт мог начаться с соседнем кинотеатре.

15-летняя жертва скончалась в больнице, а четырех нападавших поместили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.