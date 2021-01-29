Маслихат Алматы согласовал кандидатуру на должность акима Алмалинского района

На внеочередной II сессии маслихата города VII созыва аким Алматы Бакытжан Сагинтаев внес кандидатуру Кусаинова Серика Досымхановича на должность акима Алмалинского района, сообщает zakon.kz.

Предварительно кандидатура С. Кусаинова была рассмотрена и согласована Администрацией Президента РК.

Кусаинов Серик Досымханович, 1964 г. р., уроженец Алматинской области. Окончил Казахский ордена Трудового Знамени сельскохозяйственный институт и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр государственного и муниципального управления. Имеет значительный опыт работы в системе госуправления.

В разные годы проработал мастером, главным инженером, управляющим директором в предприятиях коммунального хозяйства Алматы, работал руководителем Управления энергетики и коммунального хозяйства города, руководителем аппарата акима Алматы, акимом Алмалинского района. Избирался депутатом городского маслихата Алматы, депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва.

Кандидатура С. Кусаинова поддержана депутатами маслихата Алматы единогласно.